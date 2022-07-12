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Beşiktaş'ta kriz var! 72'de oyuna girdi, 83'te oyundan alındı! Serdar Saatçı sinirden kapıları tekmeledi

12.07.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya ise Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı damga vurdu. 72. dakikada oyuna girip 83. dakikada oyundan alınan Serdar Saatçı, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti. Giderken soyunma odasının kapısına tekme attığı gözlenen genç oyuncunun çok sinirli olduğu gözlendi.

Beşiktaş'ta kriz var! 72'de oyuna girdi, 83'te oyundan alındı! Serdar Saatçı sinirden kapıları tekmeledi
Serdar Saatçı

Serdar Saatçı

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. İlk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmaya ise Serdar Saatçı damga vurdu. Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri yapan ve bir türlü anlaşma sağlanamayan genç oyuncuyu 72. dakikada oyuna alan Valerien Ismael, temposunu beğenmediği için Serdar'ı 83. dakikada oyundan aldı.

Valerien İsmael genç oyuncuyu oyundan almadan önce seslenip, “Böyle temposuz oynayacaksan, hiç oynama çıkabilirsin” dediği öğrenildi. Bu olayın ardından Serdar oyun dışına alındı.

SİNİRDEN KAPILARI TEKMELEDİ!

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Yaşanan bu olaydan sonra çılgına dönen 19 yaşındaki genç oyuncu direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Koridorda soyunma odasının kapısını tekmelediği gözlenen Serdar'ın çok sinirli olduğu ve kimseyle konuşmak istemediği aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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