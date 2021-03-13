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Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

13.03.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Başakşehir deplasmanından dün galibiyetle dönen Beşiktaş, aynı rakibiyle salı günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan ve rakibini dün 3-2 mağlup eden Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermedi. Salı günü bu kez sahasında Başakşehir'i Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına start verdi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışmada, dünkü maçta forma giyen isimler koşu ve streching çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması ve streching hareketleri yaptı. Ardından pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı noktaladı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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