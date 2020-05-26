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Beşiktaş'ta Lens gidiyor, iki isim geliyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.05.2020 10:43 | Son Güncelleme

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kanat takviyesi için Jeremain Lens'i bekliyor. Maaş bütçesinde yer açmak için Hollandalı futbolcu ile sezon sonunda yolları ayıracak olan siyah-beyazlıların hedefi ise Edwin Gyasi ile Gökhan Töre...

Beşiktaş'ta Lens gidiyor, iki isim geliyor!

Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim de bir yandan yeni sezonun planlaması için çalışmalara devam ediyor.

Önümüzdeki sezon maaş bütçesini büyük ölçüde azaltacak olan siyah-beyazlılarda bonuslar hariç 2.2 milyon Euro'luk maliyeti olan Jeremain Lens ile yolların ayrılması ilk hedef. Geldiğinden bu yana beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcunun, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunsa da yönetim en az hasarla bu kontratı sonlandırıp maaş bütçesinde hatrı sayılır miktarda yer açmayı planlıyor.

GYASI İMZAYA YAKIN

Lens'in ayrılmasının ardından ise Beşiktaş yönetimi hedeflerini belirledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kanat bölgesi için iki ismi gündemine alan siyah-beyazlılar, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Edwin Gyasi ile büyük ölçüde anlaştı. Beşiktaş'ın Ganalı futbolcu ile 2 yıllık imzaya yakın olduğu kaydedildi.

28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Beşiktaş için "Beşiktaş çok büyük bir takım. Şu anda transferle ilgili çok fazla bir şey söyleyemem, ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN GÖKHAN TÖRE

Beşiktaş'ın kanat bölgesi için diğer hedefi ise eski yıldızı Gökhan Töre... Sergen Yalçın'ın, sezon başında Yeni Malatyaspor'dayken transferine onay verdiği yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a da istediği öğrenildi. Doğu ekibi ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Töre, sezonun bitmesinin ardından bu opsiyonu kullanmayarak uygun bir ücretle yeniden Kartal olacak.

GÖKHAN TÖRE İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre ile ilgili olarak "Gökhan Töre bizim için çok önemli bir oyuncu. Opsiyonu kullansak da gidebilir. 8 maçı oynadıktan sonra oturur, konuşuruz. Gökhan Töre isterse Beşiktaşla da Gökhan'la da konuşuruz." açıklamasını yaptı. (Habertürk)


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