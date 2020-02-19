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Beşiktaş'ta Ljajic çalışmaya katılmadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.02.2020 15:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlı takımda yüksek ateş nedeniyle tedavi gören Adem Ljajic antrenmana katılmadı.

Beşiktaş'ta Ljajic çalışmaya katılmadı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana, şiddetli bademcik enfeksiyonu (kriptik tonsillit) ve yüksek ateş nedeniyle tedavi gören Adem Ljajic ile bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.

(AA)

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