Beşiktaş'ta Ljajic çalışmaya katılmadı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana, şiddetli bademcik enfeksiyonu (kriptik tonsillit) ve yüksek ateş nedeniyle tedavi gören Adem Ljajic ile bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.
(AA)
Sergen'den takıma motivasyon
Faruk Süren'den derbi yorumu
Beşiktaş'tan sürpriz transfer!
Erling Haaland durdurulamıyor
Derbinin en deneyimlisi Muslera
Sörloth, üç büyükleri karşı gol attı
Ergin Ataman'dan Galatasaray itirafı
Muriqi'in menajerinden transfer açıklaması
Borussia Dortmund avantajı kaptı
F.Bahçe ve G.Saray'a PFDK şoku!
Ali Tandoğan dönemi sona erdi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum