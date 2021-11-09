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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin son durumu

09.11.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi tedavisinin son bölümü için İngiltere'ye gitti.

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin son durumu
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, lige verilen milli arada takımın form seviyesini yükseltmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, bunun için saha içi ve saha dışında oyuncularıyla sık sık görüşmeler yapıyor. Hücum futbolunu benimseyen ancak 12 hafta sonunda bitiricilik konusunda sıkıntı yaşayan siyah beyazlılar, bu konu üzerinde de ekstra çalışmalar yapıyor.

Bu arada TRT Spor'un haberine göre; Michy Batshuayi, tedavisinin son bölümü için İngiltere'ye gitti.

Belçikalı golcü, Aytemiz Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Batshuayi'nin tedavi raporlarını eş zamanlı olarak Beşiktaş sağlık heyetiyle paylaşıyor.

DURUMU GELECEK HAFTA NETLEŞECEK

Teknik ekibin, yeniden sakatlanma ihtimali doğarsa Alanya deplasmanında golcü oyuncuyu riske etmeyi düşünmediği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun son durumunun gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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