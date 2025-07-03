Beşiktaş'ta Milot Rashica için ayrılık çanları çalıyor! Kosovalı futbolcu o teklife 'evet' dedi... İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, Milot Rashica için flaş bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılacak isimler arasında olan Rashica'nın yeni adresi merak edilirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Borussia Mönchengladbach, Kosovalı oyuncuya teklif yaptı ve Rashica bu teklifi kabul etti. İki kulüp arasındaki bonservis görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş yönetiminin, Rashica için 9-10 milyon Euro bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi.

5 GOL 12 ASİST

Geçtiğimiz sezon 41 maçta görev alan Rashica, 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.