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Beşiktaş'ta Milot Rashica için ayrılık çanları çalıyor! Kosovalı futbolcu o teklife 'evet' dedi... İşte yeni takımı

Beşiktaş, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Milota Rashica'nın yeni takımı büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Milot Rashica için ayrılık çanları çalıyor! Kosovalı futbolcu o teklife 'evet' dedi... İşte yeni takımı
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, Milot Rashica için flaş bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılacak isimler arasında olan Rashica'nın yeni adresi merak edilirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Beşiktaş ta Milot Rashica için ayrılık çanları çalıyor! Kosovalı futbolcu o teklife evet dedi... İşte yeni takımı 1

Borussia Mönchengladbach, Kosovalı oyuncuya teklif yaptı ve Rashica bu teklifi kabul etti. İki kulüp arasındaki bonservis görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş yönetiminin, Rashica için 9-10 milyon Euro bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi.

5 GOL 12 ASİST

Beşiktaş ta Milot Rashica için ayrılık çanları çalıyor! Kosovalı futbolcu o teklife evet dedi... İşte yeni takımı 2

Geçtiğimiz sezon 41 maçta görev alan Rashica, 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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