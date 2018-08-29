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Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek ile yollar ayrılıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.08.2018 07:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş transferin bitimine kısa bir süre kala takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi.

Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek ile yollar ayrılıyor

Yönetim, Bursaspor'a imza atması an meselesi olan Love'ın dışında Mustafa Pektemek'le yolları ayırmayı planlıyor. Orkan Çınar ise tecrübe kazanması için kiraya verecek. Bu arada Utku'nun da kiralanmasının gündemde olduğu ancak bu konuda kesin kararın verilmediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Pektemek için gereken kolaylığı göstereceği öğrenildi. (TAKVİM)

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