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  4. Beşiktaş'ta mutlu son artık çok yakın! Cenk Tosun ve Salih Uçan konusunda Ahmet Nur Çebi devreye girdi

Beşiktaş'ta mutlu son artık çok yakın! Cenk Tosun ve Salih Uçan konusunda Ahmet Nur Çebi devreye girdi

07.09.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan yeni sözleşme isteyen Cenk Tosun ve Salih Uçan'a yeni sözleşme teklif ediliyor. Oyuncuların maaşına zam yaparak mukavelelerini uzatacak siyah-beyazlılar mutlu sona çok yakın.

Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yeni sözleşmeye imzayı atıyor. Bir süredir iki oyuncuyla da görüşme halinde olan siyah-beyazlılar anlaşma aşamasına geldi.

AHMET NUR ÇEBİ DEVREYE GİRDİ

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Beşiktaş'ın yaptığı ilk teklifleri kabul etmeyen iki futbolcu için Ahmet Nur Çebi devreye girdi. Maaşları düşük buldukları için teklifleri reddeden Cenk Tosun ve Salih Uçan ile konuşan Çebi, sözleşmeyi revize etti.

ZAM YAPILDI

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İki oyuncuya da belirgin bir zam yapan Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde anlaşmayı açıklayarak kafadaki soru işaretlerini kaldıracak.

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Salih Uçan Cenk Tosun beşiktaş cenk

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