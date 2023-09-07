Beşiktaş'ta mutlu son artık çok yakın! Cenk Tosun ve Salih Uçan konusunda Ahmet Nur Çebi devreye girdi

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yeni sözleşmeye imzayı atıyor. Bir süredir iki oyuncuyla da görüşme halinde olan siyah-beyazlılar anlaşma aşamasına geldi.

AHMET NUR ÇEBİ DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş'ın yaptığı ilk teklifleri kabul etmeyen iki futbolcu için Ahmet Nur Çebi devreye girdi. Maaşları düşük buldukları için teklifleri reddeden Cenk Tosun ve Salih Uçan ile konuşan Çebi, sözleşmeyi revize etti.

ZAM YAPILDI

İki oyuncuya da belirgin bir zam yapan Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde anlaşmayı açıklayarak kafadaki soru işaretlerini kaldıracak.

