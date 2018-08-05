Beşiktaş'ta Negredo'nun yerine Burak Yılmaz iddiası

Negredo’nun 4 milyon 350 bin euro olan yıllık ücretinin ödenmesi konusunda paylaşım uzlaşmasına varamayan siyah-beyazlı yönetim, yapılacak son görüşmeden olumlu sonuç alarak ayrılmayı planlıyor. Süper Lig’in hafta sonu başlayacak olması nedeniyle Negredo sorununu çözmeye çalışan Teknik Direktör Şenol Güneş’in, İspanyol forvetin yerine yeni bir yıldız değil, ihtiyacı karşılayacak bir isim istediği öğrenildi. Güneş’in bu talebini karşılamak isteyen siyah-beyazlı yönetimin hücumdaki birinci önceliğin hâlâ Burak Yılmaz olduğu da ileri sürüldü.
(MİLLİYET)
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