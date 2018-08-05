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Beşiktaş'ta Negredo'nun yerine Burak Yılmaz iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

Alvaro Negredo’yu Rayo Vallecano’ya göndermek için İspanyol kulübü ile bir süredir pazarlık yapan Beşiktaş Yönetimi, ara verilen görüşmelere hafta başında yeniden başlayacak.

Beşiktaş'ta Negredo'nun yerine Burak Yılmaz iddiası

Negredo’nun 4 milyon 350 bin euro olan yıllık ücretinin ödenmesi konusunda paylaşım uzlaşmasına varamayan siyah-beyazlı yönetim, yapılacak son görüşmeden olumlu sonuç alarak ayrılmayı planlıyor. Süper Lig’in hafta sonu başlayacak olması nedeniyle Negredo sorununu çözmeye çalışan Teknik Direktör Şenol Güneş’in, İspanyol forvetin yerine yeni bir yıldız değil, ihtiyacı karşılayacak bir isim istediği öğrenildi. Güneş’in bu talebini karşılamak isteyen siyah-beyazlı yönetimin hücumdaki birinci önceliğin hâlâ Burak Yılmaz olduğu da ileri sürüldü.

(MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş negredo rayo vallecano

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