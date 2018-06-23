Beşiktaş'ta Olcay Şahan sürprizi

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Olcay Şahan geri dönmek istiyor. Trabzonspor forması giyen Olcay, menajerine bordo mavililerde mutsuz olduğunu belirtip, yeniden Beşiktaş’ta oynamak istediğini söyledi.
NABIZ YOKLUYOR
Trabzon’a önceki sezonun devre arasında giden 31 yaşındaki futbolcu, iyi bir başlangıç yapsa da geçen sezonki performansı beklentilerin altında kaldı. Olcay da menajerine, “Taraftar da beni pek benimsemedi. Ayrılık iki taraf için de daha sağlıklı olacak. Yeniden Beşiktaş’ta oynamak istiyorum” dedi. Olcay’ın menajeri de, nabız yoklamaya başladı. Beşiktaş, Olcay’ı sadece 200 bin Euro bonservis ücretiyle bordo mavililere satmıştı. (HÜRRİYET)
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