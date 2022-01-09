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Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam edilecek mi? Emre Kocadağ dobra dobra açıkladı

09.01.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımın gündemindeki soruları yanıtladı. Sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında gelen Önder Karaveli ile devam edilip edilmeyeceği sorusuna cevap veren Kocadağ, "Önder Karaveli şu an devam ediyor zaten. Önemli olan burada bizim izleyeceğimiz politika ve strateji. Önder Karaveli devam ediyor ama biz yine projemize uyan bir isimle sözleşme imzalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam edilecek mi? Emre Kocadağ dobra dobra açıkladı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Önder Karaveli'nin sözleşmesine de değinen Kocadağ net ifadeler kullandı.

VAR KARARLARINA TEPKİ

Hakem kararlarını eleştiren Emre Kocadağ "Bu akşam iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Eksiklerimize rağmen. Arkadaşlarının yerine oynayan futbolcular iyi oynadı. Duran toptan iki tane gol yedik. Bana göre ilkinde faul var. VAR yine devreye girmedi, aleyhimizde olduğu zamanlardaki gibi" dedi.

SÜPER KUPA, SERGEN YALÇIN

Süper Kupa şle ilgili konuşan Emre Kocadağ "Transfere gelmeden önce Katar'dan Süper Kupa ile döndük. Beşiktaş tarihine geçen bir sezonu geride bıraktık. Beraber yürüdüğümüz başkanımıza, kupalarda emeği geçen Sergen Yalçın'a, teknik ekibe, Önder Karaveli'ye teşekkür ederim. Beşiktaş olarak bunları hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Bu noktada iyi bir sezon geçirdik. Gençlerimiz de bizim için birer kupa. Ersin ve Rıdvan'ı çıkarttık. Serdar'ın da ben bu sene Milli Takım'a gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Transfer sorusunu yanıtlayan Emre Kocadağ "Bu sezon istediğimiz noktada değiliz ama çok transfer yapacağımızı düşünmüyorum. Biz zaten transferlerimiz yaptık; Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege var. Bu oyuncular ikinci yarı itibariyle daha fazla süre alacaklar. Devre arasında bu transferler bizi, belki katkı alamadığımız Alex gibi isimler ikinci yarıda bizim en büyük transferlerimiz olacak." açıklamasını yaptı.

TEKNİK ADAM AÇIKLAMASI

Teknik direktör sorusunu yanıtlayan Emre Kocadağ "Önder Karaveli şu an devam ediyor zaten. Önemli olan burada bizim izleyeceğimiz politika ve strateji. Önder Karaveli devam ediyor ama biz yine projemize uyan bir isimle sözleşme imzalayabiliriz. Önder Karaveli, Şenol Fidan gibi hocalar zaten bu projenin içinde olacaklar. Özkaynak bizim önemli bir projemizdi. Sergen Hoca buna katkı sağladı, Önder Hoca hala katkı sağlıyor. Bunun meyvelerini alıyoruz." dedi.

LJAJIC VE BAŞAKŞEHİR

"Adem Ljajic için Başakşehir iddiaları doğru mu?" sorusunu da yanıtlayan Emre Kocadağ "Şu an için gelen resmi bir teklif yok" yanıtını verdi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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