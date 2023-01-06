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Beşiktaş'ta Ozan Tufan gelişmesi! Acun Ilıcalı'dan izin çıkmadı...

06.01.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile her konuda anlaşma sağlayan Ozan Tufan'ın transferi suya düşmek üzere... Hull City ile görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar İngiliz ekibi ile anlaşmaya varamadı. Beşiktaşlı yöneticiler son kez Hull City ekibiyle masaya oturacak ve son teklifini iletecek.

Beşiktaş'ta Ozan Tufan gelişmesi! Acun Ilıcalı'dan izin çıkmadı...

Hull City, siyah beyazlıların satın alma opsiyonu ile kiralama isteğini kabul etmedi. Ozan Tufan ile her konuda anlaşan Beşiktaş'a Acun Ilıcalı engel oldu. Direkt olarak bonservisiyle transfer olmasını isteyen Hull yetkilileri Ozan'ın kiralık ayrılışına izin vermedi.

2 MİLYON EURO İSTENİYOR

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Hull City, Ozan için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş ise Ozan Tufan'ı 6 aylığına kiralayıp önümüzdeki sezon için bonservis ödemek istiyor. İlk görüşmede anlaşma sağlayamayan iki ekip önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacak.

OZAN TUFAN BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTİYOR

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Şenol Güneş'ten dolayı Beşiktaş'a transfer olmayı çok isteyen Ozan Tufan'ın siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği ve beklemeye geçtiği öğrenildi.


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