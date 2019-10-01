Beşiktaş'ta özel halk otobüsü üniversite öğrencisine çarptı

Edinilen bilgilere göre, Kağıthane-Beşiktaş hattında çalışan İsmail Ç'nin kullandığı özel halk otobüsü Beşiktaş Meydan durağına 10 metre kala, karşıdan karşıya geçmekte olan 20 yaşlarındaki öğrenci Bilal Mülayim'e çarptı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yaralanan öğrenci, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciyi sedyede gören bir kadın gözyaşlarını tutamadı.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Otobüsün şoförü İsmail Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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