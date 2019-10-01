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Beşiktaş'ta özel halk otobüsü üniversite öğrencisine çarptı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 01.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş'ta özel halk otobüsü, otobüs durağına 10 metre kala, karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciyi sedyede gören bir kadın gözyaşlarını tutamadı.

Edinilen bilgilere göre, Kağıthane-Beşiktaş hattında çalışan İsmail Ç'nin kullandığı özel halk otobüsü Beşiktaş Meydan durağına 10 metre kala, karşıdan karşıya geçmekte olan 20 yaşlarındaki öğrenci Bilal Mülayim'e çarptı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaralanan öğrenci, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciyi sedyede gören bir kadın gözyaşlarını tutamadı.

Karada olup, kara yolu olmayan cennet: KaleköyKarada olup, kara yolu olmayan cennet: Kaleköy

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Otobüsün şoförü İsmail Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ kaza

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