Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ameliyat edilip parmağı kesilmiş! Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Formasına epey bir süredir hasret kalan yıldız oyuncunun parmak ameliyatı geçirdiği ve bu sebeple sahalardan uzak kaldığı öğrenildi.

AYAK PARMAĞININ BİR TANESİ, DİĞERLERİNDEN UZUN

Gazeteci Bülent Timurlenk'in haberine göre; Ghezzal'ın ayak parmağının bir tanesinin diğerinden uzun olduğu ifade edildi. Ayak ikinci parmağı normalden uzun olan Ghezzal'ın eklemlerine bu sebeple fazla yük binip kapsüllerinin yırtılmasına sebep olduğu ifade edildi.

AMELİYATLA KISALTILDI

Ghezzal'ın ayak parmağındaki bu sıkıntının sürekli sakatlığa sebep olması nedeniyle bıçak altına yatan yıldız oyuncunun ikinci parmağı cerrahi operasyonla kesilerek kısaltıldı. Kulüp kaynakları yapılan ameliyatın, oyuncunun futbol hayatı için gerekli olduğunu ve bundan sonrası için bir problem teşkil etmediği öğrenildi.

