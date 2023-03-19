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  4. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ameliyat edilip parmağı kesilmiş! Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ameliyat edilip parmağı kesilmiş! Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı

19.03.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçekleri ortaya çıktı. Formasına 153 gündür hasret kalan yıldız oyuncunun bir çeşit ameliyatlar geçirdiğini ve bu sebeple sahalardan uzak kaldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ameliyat edilip parmağı kesilmiş! Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Formasına epey bir süredir hasret kalan yıldız oyuncunun parmak ameliyatı geçirdiği ve bu sebeple sahalardan uzak kaldığı öğrenildi.

AYAK PARMAĞININ BİR TANESİ, DİĞERLERİNDEN UZUN

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Gazeteci Bülent Timurlenk'in haberine göre; Ghezzal'ın ayak parmağının bir tanesinin diğerinden uzun olduğu ifade edildi. Ayak ikinci parmağı normalden uzun olan Ghezzal'ın eklemlerine bu sebeple fazla yük binip kapsüllerinin yırtılmasına sebep olduğu ifade edildi.

AMELİYATLA KISALTILDI

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Ghezzal'ın ayak parmağındaki bu sıkıntının sürekli sakatlığa sebep olması nedeniyle bıçak altına yatan yıldız oyuncunun ikinci parmağı cerrahi operasyonla kesilerek kısaltıldı. Kulüp kaynakları yapılan ameliyatın, oyuncunun futbol hayatı için gerekli olduğunu ve bundan sonrası için bir problem teşkil etmediği öğrenildi.

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