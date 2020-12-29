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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.12.2020 15:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta takımın önemli isimlerinden biri olan Rachid Ghezzal'ın sakatlandığı duyuruldu.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta Rachid Ghezal'ın sakatlandığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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