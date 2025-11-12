SPOR

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ipler tamamen kopmak üzere! Yıldız futbolcu futbolu bile bırakıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Rafa Silva sorunu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Gazeteci Ertan Süzgün'ün bilgisine göre Rafa Silva futbolu bırakma noktasına bile geldi. Başkan Serdal Adalı'nın oyuncuyla son bir kritik toplantı yapacak.

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ipler tamamen kopmak üzere! Yıldız futbolcu futbolu bile bırakıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü...
Burak Kavuncu
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile arasının bozuk olduğu iddia edilen takımın yıldız isimlerinden Rafa Silva ile ilgili sıcak bir gelişme duyuruldu. Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre yıldız oyuncuyla ipler tamamen kopma noktasına geldi. İşte detaylar…

‘‘CİDDİ SIKINTI VAR! ADALI İKNA ETTİ AMA…’’

Beşiktaş ta Rafa Silva ile ipler tamamen kopmak üzere! Yıldız futbolcu futbolu bile bırakıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü... 1

Ertan Süzgün, "Beşiktaş’ta Rafa Silva ile ilgili şu anda ciddi bir sıkıntı var. Bu, sıradan bir durum değil. Serdal Adalı bu hafta Rafa Silva ile son bir görüşme yapacak. Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Serdal Adalı ile yaptığı konuşmada futbolu bırakmak istediğini ve devam etmek istemediğini söylemiş. Adalı ise kendisini derbide oynaması için ikna etmiş. " dedi.

KRİTİK TOPLANTI!

Beşiktaş ta Rafa Silva ile ipler tamamen kopmak üzere! Yıldız futbolcu futbolu bile bırakıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü... 2

Ertan Süzgün, "Rafa Silva konusu artık çığırından çıkmak üzere. Serdal Adalı’nın bu konuda gerçekleri açıklaması gerekiyor. Rafa ile yapılacak toplantı çok kritik. Duyduğum bazı şeyleri şu anda açık etmiyorum çünkü başkan ikna edebilir. Ancak o toplantıdan sonra hızlı bir karar alınması gerekiyor, sonucu ne olursa olsun. Serdal Adalı, derbi öncesi Rafa'ya 'Benim için oyna' demiş, aksi halde oynamayacakmış. Kulüpte şunlar konuşuluyor, 'Rafa madem futbolu bırakmak istiyor, o zaman bir tazminat maddesi koyalım.' Bunlar bile konuşuluyor." ifadelerinde bulundu.

‘‘GÖRÜŞMEK İSTEDİ AMA KABUL ETMEMİŞ…’’

Beşiktaş ta Rafa Silva ile ipler tamamen kopmak üzere! Yıldız futbolcu futbolu bile bırakıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü... 3

Ertan Süzgün, "Serkan Reçber, geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapmak için Rafa Silva'yı çağırmış. Rafa, kabul etmemiş. Daha sonra Sergen Hoca'yı görüşmesi için ikna etmişler. Rafa, 'Hocaya çok saygı duyuyorum ama ben kararımı verdim, çok bir şey değişmez' demiş." Diye konuştu.

