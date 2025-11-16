Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor! Tesise gelip öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya karıştı

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışının bir adım gerisinde kalan Beşiktaş, sahadaki mücadeleden çok kulüp içinde patlak veren Rafa Silva kriziyle sarsıldı. Portekizli yıldızın maçlara çıkmak istememesi hem yönetimde hem de camiada büyük yankı uyandırdı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA GERİLİM TIRMANDI

Siyah-beyazlı kulüpte dün hareketli saatler yaşandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın, konuya açıklık getirmek için ortak bir basın toplantısı düzenledi. Adalı, yaşanan sürecin çıkış noktasının Başakşehir karşılaşması olduğunu belirterek, oyuncunun 73. dakikada oyundan çıkmasının ardından menajeri üzerinden görüşme talebi geldiğini söyledi.

“FUTBOLU BIRAKMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Adalı, toplantıda Rafa Silva ile yapılan özel görüşmeye dikkat çekti:

"Rafa, Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Ardından Rafa ile görüştük. Akşam yemeği yedik… Fakat Rafa ile yaptığım görüşmede kimseyle problemi olmadığını, futbolu bırakmak istediğini söyledi."

Başkan Adalı ayrıca, Portekizli futbolcunun takıma dönüş yolunun hâlâ açık olduğunu fakat “Beşiktaş'a kimse saygısızlık yapamaz” diyerek kararlı bir duruş sergiledi.

SERGEN YALÇIN: KAPI AÇIK AMA...

Teknik Direktör Sergen Yalçın da krizin teknik boyutuna değindi. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun antrenmanlara çıkmama kararını doğrudan kendilerine ilettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rafa Silva, direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını deklare etti… Rafa bizim için çok değerli, kapımız hâlâ açık. Antrenmana gelmek istiyorsa gelsin, maçlarda da kullanalım. Menajeri arıyor, 'bu hafta maçta oynasın' gibi tehditlerde bulunuyor. Kontratı feshedersek antrenmana çıkacakmış, feshetmezsek oynamayacakmış. Burada herkesin yeri dolar. Burası Beşiktaş."

TESİSE GELDİ İDMANA ÇIKMADI

Kriz sürerken Rafa Silva’nın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelmesine rağmen günün ilk salon çalışmasına katılmaması durumu daha da karmaşık hâle getirdi. Beşiktaş cephesinde gözler şimdi hem oyuncunun atacağı adımlara hem de yönetimin vereceği karara çevrilmiş durumda.