SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor! Tesise gelip öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya karıştı

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva krizi büyüyor. Başakşehir maçında oyundan çıktıktan sonra futbolu bırakmak istediğini söyleyen Silva, idmanlara çıkmayı reddedip iletişimi menajeri üzerinden yürütürken son idman öncesi yaptığı hamleyle yönetimi daha da kızdırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor! Tesise gelip öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya karıştı
Berker İşleyen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışının bir adım gerisinde kalan Beşiktaş, sahadaki mücadeleden çok kulüp içinde patlak veren Rafa Silva kriziyle sarsıldı. Portekizli yıldızın maçlara çıkmak istememesi hem yönetimde hem de camiada büyük yankı uyandırdı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA GERİLİM TIRMANDI

Beşiktaş ta Rafa Silva krizi büyüyor! Tesise gelip öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya karıştı 1

Siyah-beyazlı kulüpte dün hareketli saatler yaşandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın, konuya açıklık getirmek için ortak bir basın toplantısı düzenledi. Adalı, yaşanan sürecin çıkış noktasının Başakşehir karşılaşması olduğunu belirterek, oyuncunun 73. dakikada oyundan çıkmasının ardından menajeri üzerinden görüşme talebi geldiğini söyledi.

“FUTBOLU BIRAKMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Beşiktaş ta Rafa Silva krizi büyüyor! Tesise gelip öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya karıştı 2

Adalı, toplantıda Rafa Silva ile yapılan özel görüşmeye dikkat çekti:

"Rafa, Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Ardından Rafa ile görüştük. Akşam yemeği yedik… Fakat Rafa ile yaptığım görüşmede kimseyle problemi olmadığını, futbolu bırakmak istediğini söyledi."

Başkan Adalı ayrıca, Portekizli futbolcunun takıma dönüş yolunun hâlâ açık olduğunu fakat “Beşiktaş'a kimse saygısızlık yapamaz” diyerek kararlı bir duruş sergiledi.

SERGEN YALÇIN: KAPI AÇIK AMA...

Beşiktaş ta Rafa Silva krizi büyüyor! Tesise gelip öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya karıştı 3

Teknik Direktör Sergen Yalçın da krizin teknik boyutuna değindi. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun antrenmanlara çıkmama kararını doğrudan kendilerine ilettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rafa Silva, direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını deklare etti… Rafa bizim için çok değerli, kapımız hâlâ açık. Antrenmana gelmek istiyorsa gelsin, maçlarda da kullanalım. Menajeri arıyor, 'bu hafta maçta oynasın' gibi tehditlerde bulunuyor. Kontratı feshedersek antrenmana çıkacakmış, feshetmezsek oynamayacakmış. Burada herkesin yeri dolar. Burası Beşiktaş."

TESİSE GELDİ İDMANA ÇIKMADI

Beşiktaş ta Rafa Silva krizi büyüyor! Tesise gelip öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya karıştı 4

Kriz sürerken Rafa Silva’nın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelmesine rağmen günün ilk salon çalışmasına katılmaması durumu daha da karmaşık hâle getirdi. Beşiktaş cephesinde gözler şimdi hem oyuncunun atacağı adımlara hem de yönetimin vereceği karara çevrilmiş durumda.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a İlkay müjdesi! O maçta sahada olacak...Galatasaray'a İlkay müjdesi! O maçta sahada olacak...
Galibiyete rağmen usta isimden Montella'ya uyarı!Galibiyete rağmen usta isimden Montella'ya uyarı!
Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.