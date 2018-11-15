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Beşiktaş'ta Ryan Babel'e Tolgay Arslan uyarısı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

Süresiz kadro dışı bırakılan ve 250 bin TL para cezası kesilen gurbetçi futbolcu Tolgay Arslan devre arası yollanacak. "Fiorentina bana talip" diyerek zam isteyen Babel'e "Teklif getir, devre arası git" diye rest çekildi.

Beşiktaş'ta Ryan Babel'e Tolgay Arslan uyarısı

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan dönemi kapanırken, Ryan Babel de topun ağzına geldi. Siyah beyazlılılar, son haftalardaki disiplinsiz davranışları nedeniyle gurbetçi futbolcu Tolgay Arslan'ı süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı. Yönetim, Tolgay'a ayrıca 250 bin TL para cezası kesti. U21 takımı ile çalışması tebliğ edilen deneyimli futbolcu ile devre arasında yollar da ayrılacak. Takasta kullanılması planlanan Tolgay için gelecek diğer teklifler de değerlendirilecek.

BABEL'E TOLGAY UYARISI

Ryan Babel ile de ipler gerildi. İtalyan basını, Fiorentina'nın sezon sonunda Hollandalı yıldızı bonservis ödemeden almak istediğini yazdı. Yönetim de Babel'in bedava gitmemesi için sözleşmesini uzatmaya çalışıyor. Ancak 31 yaşındaki oyuncunun istediği yüksek ücret görüşmeleri tıkadı. Siyah beyazlılar, "Fiorentina ciddi ise teklifi getirin. Devre arasında git" diye resti çekti. Babel ayrıca sosyal medyadan yaptığı Tolgay'a destek paylaşımı nedeniyle uyarıldı.

(SÖZCÜ)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig babel tolgay arslan

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bunlar geldikleri yeri unuttular hadlerini bildirmek lazım
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