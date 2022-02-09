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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Göztepe maç kadrosundan çıkarıldı

09.02.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda İtalyan asıllı Fransız oyuncusu Valentin Rosier sakatlandı. Kulüpten açıklama gelirken Rosier, Göztepe maç kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Göztepe maç kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta İtalyan asıllı Fransız oyuncusu Valentin Rosier sakatlandı. Bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Rosier, Göztepe maç kadrosundan çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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