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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kritik maçları kaçıracak

16.10.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini duyurdu. Yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak olan Atiba, Sporting ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kritik maçları kaçıracak
Atiba Hutchinson

Atiba Hutchinson

KAN Kanada
Yaş: 38 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Ligde Başakşehir'e 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta sakatlık soku yaşanıyor, Kulüpten yapılan açıklamada Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.

Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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