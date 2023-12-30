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Beşiktaş'ta şaşırtan Ghezzal gelişmesi!

30.12.2023 23:19 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Süper Lig’in 19’uncu haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta şaşırtan Ghezzal gelişmesi!
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi. Antrenmanın ikinci bölümü ise kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, şut çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

GHEZZAL GELİŞMESİ

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Öte yandan Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan oyunculardan biri olan Rachid Ghezzal, antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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