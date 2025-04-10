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Beşiktaş'ta savunma krizi! Bir kötü haber daha...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 07:49
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Beşiktaş’ta teknik direktör Solskjaer savunmada yaşanan krize çözüm ararken, siyah-beyazlı ekibe bir kötü haber daha geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta savunma krizi! Bir kötü haber daha...

Beşiktaş’ta kritik Başakşehir maçı öncesi 4 stoperin sakat, 1 stoperin cezalı olması Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in adeta elini, kolunu bağladı. Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Necip Uysal’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha cumartesi günü forma giyemeyecek.

Teknik patron Solskjaer ve ekibi savunmada yaşanan ağır krizi çözmek için formül arıyor. Gabriel Paulista’nın yanında görev vereceği ismi belirlemeye çalışan Norveçli hocanın, Onur Bulut’u sağ stoperde düşündüğü ifade edildi. Amir Hadziahmetovic ve Salih Uçan’ın ise diğer adaylar olduğu öğrenildi. Solskjaer bugün ve yarın gerçekleşecek taktik çalışmaların ardından stoperde oynatacağı ismi tespit edecek. Siyah-beyazlı takım bugün saat 11.45’te yapacağı antrenmanla Başakşehir mesaisine devam edecek.

HAYAL KIRIKLIĞI ZAYNUTDİNOV

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Beşiktaş’ta bu sezon en fazla hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri de Bakhtiyor Zaynutdinov oldu. Siyah-beyazlılar arka adale tendon grubundaki sakatlığı yüzünden uzun süredir sahalardan uzak olan Kazak oyuncudan verim alamadı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA YOK

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Teknik Direktör Solskjaer savunmada yaşanan krize çözüm ararken Zaynutdinov’un cumartesi günü Başakşehir’le oynanacak maçta da forma giyemeyeceği belirlendi. Tedavi ve bireysel çalışma süreci devam eden tecrübeli futbolcunun, Göztepe ile 32. hafta İzmir’de yapılacak karşılaşmaya yetişme şansının bulunduğu ifade edildi.

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