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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a baş döndüren transfer teklifi! ''Kulübün borcu kapanır''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2024 14:46
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Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Samsunspor karşısında fileleri havalandırarak bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 10’a yükseltmişti. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan genç oyuncu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a baş döndüren transfer teklifi! ''Kulübün borcu kapanır''
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Semih Kılıçsoy, Samsunspor maçında da fileleri havalandırarak gol sayısını 10’a yükseltti. Ligde Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında 1 gol bulan Semih Kılıçsoy, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor’a karşı da 2’şer gol atma başarısı gösterdi.

11 GOL, 3 ASİST

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Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maçta görev alan 18 yaşındaki oyuncu, 11 gol atıp 3 de asist yaptı.

TRANSFER İDDİASI

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PSG patronu Al-Khelaifi'nin, Semih Kılıçsoy için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Sosyal medyada taraftarlar bu teklif için ''Beşiktaş'ın borcu bile kapanır'' şeklinde yorumlar yaptı.

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