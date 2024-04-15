Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a baş döndüren transfer teklifi! ''Kulübün borcu kapanır''

Semih Kılıçsoy, Samsunspor maçında da fileleri havalandırarak gol sayısını 10’a yükseltti. Ligde Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında 1 gol bulan Semih Kılıçsoy, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor’a karşı da 2’şer gol atma başarısı gösterdi.

11 GOL, 3 ASİST

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maçta görev alan 18 yaşındaki oyuncu, 11 gol atıp 3 de asist yaptı.

TRANSFER İDDİASI

PSG patronu Al-Khelaifi'nin, Semih Kılıçsoy için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Sosyal medyada taraftarlar bu teklif için ''Beşiktaş'ın borcu bile kapanır'' şeklinde yorumlar yaptı.





