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Beşiktaş'ta Şenol Güneş çıkmazı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.02.2019 15:29 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamayla Şenol Güneş’in milli takımın başına gelmesi sonrasında Beşiktaş yönetimi çıkmaza girdi. Şu sıralar toplantıda olan yöneticiler sezon sonuna kadar hocayla devam edip etmeme konusunda kararsız. Federasyonun açıklaması yönetime de sürpriz oldu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş çıkmazı

Türkiye Futbol Federasyonu bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in geleceğini bildirmesi sonrası Beşiktaş yönetimi çıkmaza girdi.

Sezon sonunda hocanın ayrılacağını düşünen ve bu doğrultuda hareket eden yönetim kendilerine de sürpriz olan bu açıklamanın ardından hocayla yol ayrımına gidebilir.
Şu anda kulüp binasında toplantıya giren Beşiktaş yönetiminin masasında iki farklı alternatif duruyor.

Bazı yöneticiler sezon sonuna kadar hocayla devam etme yönünde fikir belirtirken, diğer yöneticiler ise hocayla yolların ayrılıp sezon sonuna kadar takımı yardımcı antrenör Guti’ye emanet etme konusunda görüş bildirdi. Özellikle başkan ve yönetimin tamamına sürpriz olan bu açıklama sonrası hocayla ilgili düşünceler 180 derece değişti. Daha öncesinde hocanın takımda kalması için görüş bildiren idarecilerde şu anda Kayserispor maçı itibariyle Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından yana. (İHA)

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