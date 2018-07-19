Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Domagoj Vida'nın gidişine onay çıktı

Milliyet gazetesinin haberine göre, Avusturya kampında yapılan transfer toplantısında tecrübeli çalıştırıcı, Vida'nın satışını kabul ederken yeni isimlerin en erken zamanda kampa katılmasını istedi. Bu gelişmenin ardından Başkan Orman, West Ham'ın 22 milyon euroluk teklifini daha yukarılara çıkarmak için İngiltere'ye gidecek.

Mitrovic'i, Club Brugge'e verdikten sonra tamamen Vida üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş Yönetimi, dün Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampını ziyaret eden Başkan Fikret Orman ve yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Hüseyin Mican, siyah-beyazlı teknik adamla transfer zirvesi gerçekleştirdi.

Vida için önerilen astronomik rakamlar karşısında mecburen bu oyuncuyu satmak zorunda kalacaklarını Güneş'e ileten Fikret Orman, savunmada oluşan boşluğun kapatılacağının güvencesini de verdi. Tosic ve Mitrovic'ten sonra Vida'yı da göndermeye hazırlanan yönetim, teklif edilen rakamın daha da yukarıya çıkarılması için çaba sarfediyor.