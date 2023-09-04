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Beşiktaş'ta Şenol Güneş tercihini yaptı! Dünyaca ünlü stoper ile anlaşmaya varıldı, resmi açıklama geldi...

04.09.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta savunma transferi için Nino, Eric Bailly ve David Luiz isimleri ön plana çıkıyor. Ancak Nino’nun 7 milyon Euro’luk çıkış maddesi transferi zora sokarken, Bailly’nin de Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması Teknik Direktör Şenol Güneş’i düşündürüyordu. Sivasspor maçının ardından ise David Luiz ile ilgili resmi açıklama geldi. Siyah - beyazlılar, Brezilyalı yıldızla anlaşmaya vardı.

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Beşiktaş da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği savunma hattına veren Kara Kartal’da Nino, Eric Bailly ve David Luiz isimleri listenin başını çekiyordu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Futbol AŞ yöneticisi Tarkan Ser, "David Luiz ile her konuda anlaşma sağladık. Teknik ekibin kararını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

NINO'NUN ÇIKIŞ MADDESİ ZORLUYOR

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Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyen Nino, ön plana olsa da 7 milyon euroluk çıkış maddesi transferi zora sokuyordu. Söz konusu fiyatın tek seferde ödenmesi zorunluluğu, 26 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı formayı giymesinin önündeki en büyük engeldi.

BAILLY İÇİN AFRİKA KUPASI PROBLEMİ

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Manchester United’da top koşturan Fildişi Sahili futbolcu Eric Bailly’nin de 13 Ocak 2024’te başlayacak ve 11 Şubat 2024’te sona erecek Afrika Uluslar Kupası’na davet edilme ihtimali, Şenol Güneş’in bu transfere soru işaretiyle bakmasına sebep oluyordu.

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