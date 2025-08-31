Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kötü başlangıç! Alanya deplasmanında 2-0'lık mağlubiyet...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Sergen Yalçın'ı getiren siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmada çıkış arıyordu. İstenen oyunu sahada ortaya koyamayan Beşiktaş sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Rakip kaleye tam 14 şut çeken Beşiktaş, Alanyaspor'un kontra ataklarına engel olamadı ve sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı. İlk golü penaltıdan yiyen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da kontra atak golüne engel olamadı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, Alanyaspor ile oynanan maçta penaltıya sebebiyet verdi. Alanyaspor'da topun başına geçen İbrahim Kaya, 45+5. dakikada topu ağlara gönderdi.
