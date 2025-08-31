SPOR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kötü başlangıç! Alanya deplasmanında 2-0'lık mağlubiyet...

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'un konuğu oldu. Siyah Beyazlılar'da kritik maç öncesi bir kan değişimi yaşanmıştı. Solskjaer yerine Sergen Yalçın takımın teknik direktörlüğüne gelmişti. Yeni hocası ile Alanya deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Sergen Yalçın'ı getiren siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmada çıkış arıyordu. İstenen oyunu sahada ortaya koyamayan Beşiktaş sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ OYNADI, ALANYA KAZANDI

Rakip kaleye tam 14 şut çeken Beşiktaş, Alanyaspor'un kontra ataklarına engel olamadı ve sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı. İlk golü penaltıdan yiyen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da kontra atak golüne engel olamadı.

İLK MAÇINDA PENALTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, Alanyaspor ile oynanan maçta penaltıya sebebiyet verdi. Alanyaspor'da topun başına geçen İbrahim Kaya, 45+5. dakikada topu ağlara gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor beşiktaş
