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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Feyyaz Uçar'dan resmi açıklama geldi! ''Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor''

25.12.2023 22:33 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımın yeni teknik direktörünün kimin olacağı konusunda açıklamalarda bulunan Feyyaz Uçar'ın Sergen Yalçın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Feyyaz Uçar'dan resmi açıklama geldi! ''Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor''

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Hatayspor karşısında alınan galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI: "BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU OLUNCA İNSAN DAYANAMIYOR"

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Feyyaz Uçar; "Teknik Direktör konusunda görüşmeler yapıldı. En doğru kararı vermek istiyoruz. Vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bu hafta içinde birkaç hocayla daha görüşeceğiz. Teknik Direktör adayları arasında Sergen Yalçın da var. İsim aslında söylememem gerekiyor ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor." dedi.

YARIN GÖRÜŞME YAPILACAK

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Beşiktaş'ta yarın Feyyaz Uçar ile birlikte Samet Aybaba, Sergen Yalçın ile özel bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre siyah-beyazlılar son adımı atacak.

BRUNO GENESİO İLE 3.5 SAAT GÖRÜŞÜLDÜ

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Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat geçtiğimiz hafta Bruno Genesio ile görüştü ve belirli bir noktaya geldi. Siyah-beyazlıların başkanı Arat, Monaco'da Bruno Genesio ile yaklaşık 3.5 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede 1+5 yıllık kontrat + 1 yıllık opsiyon konusunda anlaşma sağlandı. Bruno Genesio'ya ise yıllık 3 milyon euro önerildi. Fransız teknik adam bu teklifi kabul etti. Bruno Genesio'nun tek talebi güçlü bir kadro ve planlama oldu. Siyah-beyazlılardan düşünmek için süre isteyen Bruno Genesio, önümüzdeki günlerde net kararını verecek.

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