Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yeni sözleşme imzalayacak iddiası

Beşiktaş'ı Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yükselten ve bu anlamda sezon başında oluşan beklentilerin çok üzerine çıkan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımı finale taşıyan Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmeyi imzalayıp imzalamayacağı merak konusu.

TOP BAŞKAN ÇEBİ'DE

Bu konuyla doğrudan Başkan Ahmet Nur Çebi ilgilendiği iddia edildi. Ve başkan Çebi, Fenerbahçe derbisinden sonra verilecek milli maç arasında Yalçın ile el sıkışmak için harekete geçecek. Yeni sözleşme için yöneticilerden Emre Kocadağ da geride bıraktığımız günlerde ilk işareti vermişti. Taraflar arasında hiçbir sıkıntı bulunmuyor.

1.5 YIL İÇİN 9 MİLYONA İMZA ATTI

Yalçın, her ne kadar ilk günden bu yana kendisi için sözleşmenin önemli olmadığını söylese de siyah-beyazlı yönetim, büyük bir özveriyle çalışan hocasına kulübün içinde bulunduğu mali duruma rağmen iyi şartlar içeren bir sözleşme sunmak istiyor. Yani; iyileştirilmiş bir mukavele için çalışılıyor. Yalçın, geçen yılın Şubat ayında toplam 9 milyon lira karşılığında 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Beşiktaş, şampiyon olup UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirse, her iki taraf için de bu çok olumlu yansıyacak. Kulübün mali açıdan eli rahatlayacak, Yalçın da futbolun en büyük vitrinine çıkma şansı elde edecek. Mevcut yönetimin görev süresi gelecek sezon sonu bitecek. Çebi, bu nedenle opsiyonlu bir sözleşme planlıyor. Çünkü başkan, bir sonraki döneme dair başka bir yönetimin gelme ihtimalini de gözeterek, bağlayıcı davranmak istemiyor. Ama kendisinin devam etme olasılığı çok yüksek olduğu için Yalçın'a 3 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık bir sözleşme teklif edecek.