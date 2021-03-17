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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yeni sözleşme imzalayacak iddiası

17.03.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yeni sözleşme imzalayacak iddiası

Spor Toto Süper Lig'de lider olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale çıkan Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'da. Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi sonrasında yeni sözleşme için masaya oturmayı planlıyor.

Beşiktaş'ı Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yükselten ve bu anlamda sezon başında oluşan beklentilerin çok üzerine çıkan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımı finale taşıyan Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmeyi imzalayıp imzalamayacağı merak konusu.

TOP BAŞKAN ÇEBİ'DE

Bu konuyla doğrudan Başkan Ahmet Nur Çebi ilgilendiği iddia edildi. Ve başkan Çebi, Fenerbahçe derbisinden sonra verilecek milli maç arasında Yalçın ile el sıkışmak için harekete geçecek. Yeni sözleşme için yöneticilerden Emre Kocadağ da geride bıraktığımız günlerde ilk işareti vermişti. Taraflar arasında hiçbir sıkıntı bulunmuyor.

1.5 YIL İÇİN 9 MİLYONA İMZA ATTI

Yalçın, her ne kadar ilk günden bu yana kendisi için sözleşmenin önemli olmadığını söylese de siyah-beyazlı yönetim, büyük bir özveriyle çalışan hocasına kulübün içinde bulunduğu mali duruma rağmen iyi şartlar içeren bir sözleşme sunmak istiyor. Yani; iyileştirilmiş bir mukavele için çalışılıyor. Yalçın, geçen yılın Şubat ayında toplam 9 milyon lira karşılığında 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Beşiktaş, şampiyon olup UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirse, her iki taraf için de bu çok olumlu yansıyacak. Kulübün mali açıdan eli rahatlayacak, Yalçın da futbolun en büyük vitrinine çıkma şansı elde edecek. Mevcut yönetimin görev süresi gelecek sezon sonu bitecek. Çebi, bu nedenle opsiyonlu bir sözleşme planlıyor. Çünkü başkan, bir sonraki döneme dair başka bir yönetimin gelme ihtimalini de gözeterek, bağlayıcı davranmak istemiyor. Ama kendisinin devam etme olasılığı çok yüksek olduğu için Yalçın'a 3 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık bir sözleşme teklif edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEMESİ'NE GÖTÜRDÜ

Geçen sezonun ikinci devresinin başlarında, yıllık 12 milyon liraya çalışan ve 3 yıllık sözleşmeye imza atmış olan Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrasında Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, takımı üçüncü yaptı. Trabzonspor'un aldığı ceza nedeniyle Kara Kartallar, lig ikincisi statüsüyle Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkını elde etti.

EZELİ RAKİPLERİ YENDİ

Beşiktaş'ta kısıtlı bütçeye rağmen yola çıkılan bu sezon için yapılan transferler kamuoyu tarafında şampiyonluk mücadelesi için yeterli bulunmadı. Ve takım da sezonun ilk bölümünde iyi sonuçlar alamadı. Ancak ilk yarıda Medipol Başakşehir maçıyla birlikte yükselişe geçen Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra Kadıköy'de devirirken, Galatasaray'ı da mağlup etti.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi 21 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Bu maç öncesinde siyah-beyazlılar 63 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

(AJANSSPOR)


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Sergen Yalçın Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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