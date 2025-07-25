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Beşiktaş'ta Shakhtar mağlubiyeti sonrası transfer hızlandı! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a geliyor...

Beşiktaş’da UEFA Avrupa Ligi’nde alınan ağır mağlubiyetin ardından gözler transfere çevrildi. Siyah beyazlılarda yönetim kanat transferini bitiremediği için eleştirilirken, Başkan Serdal Adalı rotasını Portekiz’e çevirerek Kerem Aktürkoğlu için nabız yokladı.

Beşiktaş'ta Shakhtar mağlubiyeti sonrası transfer hızlandı! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a geliyor...
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Süper lig ekiplerinden Beşiktaş’ta dün gece UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e karşı alınan mağlubiyetin ardından transferde çalışmalar hızlandı. Başkan Serdal Adalı kanat transferi için elini çabuk tutarak Kerem Aktürkoğlu için nabız yokladı. Benfica’da mutsuz olan ve Türkiye’ye dönmek isteyen milli futbolcunun transfere yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında.

YAKINDA EVLENDİ DÖNMEK İSTİYOR

Beşiktaş ta Shakhtar mağlubiyeti sonrası transfer hızlandı! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş a geliyor... 1

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Mayıs ayında dünya evine girerken, Türkiye’ye dönmek istediğini her fırsatta yakın çevresine dile getiriyor. Portekiz’de özellkle Orkun Kökçü’nün ayrılmasının ardından yalnızlık çeken yıldız futbolcu Beşiktaş’tan gelen teklife sıcak bakıyor.

BENFİCA’NIN TALEBİ

Beşiktaş ta Shakhtar mağlubiyeti sonrası transfer hızlandı! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş a geliyor... 2

Portekiz ekibi Benfica’nın Kerem Aktürkoğlu için 17 milyon euro talep ettiği ve Beşiktaş’ın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık şeklindeki teklifine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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