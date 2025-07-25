Beşiktaş'ta Shakhtar mağlubiyeti sonrası transfer hızlandı! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a geliyor...

Süper lig ekiplerinden Beşiktaş’ta dün gece UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e karşı alınan mağlubiyetin ardından transferde çalışmalar hızlandı. Başkan Serdal Adalı kanat transferi için elini çabuk tutarak Kerem Aktürkoğlu için nabız yokladı. Benfica’da mutsuz olan ve Türkiye’ye dönmek isteyen milli futbolcunun transfere yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında.

YAKINDA EVLENDİ DÖNMEK İSTİYOR

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Mayıs ayında dünya evine girerken, Türkiye’ye dönmek istediğini her fırsatta yakın çevresine dile getiriyor. Portekiz’de özellkle Orkun Kökçü’nün ayrılmasının ardından yalnızlık çeken yıldız futbolcu Beşiktaş’tan gelen teklife sıcak bakıyor.

BENFİCA’NIN TALEBİ

Portekiz ekibi Benfica’nın Kerem Aktürkoğlu için 17 milyon euro talep ettiği ve Beşiktaş’ın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık şeklindeki teklifine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.