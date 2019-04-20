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Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları devam etti

SİVASSPOR HABERLERİ  | 20.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına basına kapalı olarak devam etti.

Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları devam etti

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş, 29. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Hafta boyunca bu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar bugün basına kapalı çalıştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yağmur altında yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Açma-germe hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, şut çalışması, dar alanda kontrol pas ve taktik çalıştı. İdmanın son bölümünde çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket edecek olan özel uçakla Sivas'a gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Sivasspor Beşiktaş

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