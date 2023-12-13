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  4. Beşiktaş'ta sular durulmuyor, ortalık yangın yeri! Kadro dışı kalan futbolcular çılgına döndü

Beşiktaş'ta sular durulmuyor, ortalık yangın yeri! Kadro dışı kalan futbolcular çılgına döndü

13.12.2023 17:47 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı futbolcular Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Jean Onana kararı sosyal medyadan öğrendiklerini ve şoke olduklarını belirtirken kulübe tepki gösterdiler.

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dönemde en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar Siyah-Beyazlı yönetimin aldığı bu karar en sert tepki gösteren isimlerden oldu.

Kamerunlu forvet Aboubakar "Ne saç ektirdim ne de keyfi bir şey yaptım. Virüs kapmam nedeniyle ağır hastalandım ve 3 maç oynayamadım. Geçen sezon bir çok gol attım. Sezon başı Konferans Ligi maçlarında attığım goller ortada" yorumunu yaptı.

"ANLAMIŞ DEĞİLİM"

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Şampiyonluk yaşayan son kadroda yer alan isimlerden Valentin Rosier "Her antrenmanda yer aldım. Hiç bir zaman kulübüme saygısızlık yapmadım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Sezon başında transfer edilen Eric Bailly de "Anlamış değilim. Performans nedeniyle kadro dışı kalmak çok gücüme gitti" ifadelerini kullandı.

"BİR YANLIŞLIK VAR"

Rachid_Ghezzal

Rachid Ghezzal, "Kampta en disiplinli çalışan oyuncuyum. Hiçbir antrenmanı terk etmedim. Bir yanlışlık var. Aklım almıyor" diyerek karara tepki gösterdi.

Cezayirli futbolcu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş Kulübü'nün formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu tamamen keyfi ve politik bir karar." Öte yandan futbolcuların menajerlerinin pazartesi günü için yönetimden randevu aldığı öğrenildi.

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