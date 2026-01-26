SPOR

Beşiktaş'ta suskunluk bozuldu, Orkun Kökçü "merhaba" dedi! Golü attı, Sergen Yalçın'a koştu

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Eyüpspor maçında şeytanın bacağını kırdı! Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü atan milli yıldız, sevincini Teknik Direktör Sergen Yalçın ile paylaşarak camiaya birlik mesajı verdi.

Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Orkun Kökçü, Siyah-Beyazlı kariyerindeki ilk gol sevincini Eyüpspor karşısında yaşadı. Eyüpspor ile oynanan maçın henüz başında sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, hem takımını öne geçirdi hem de üzerindeki baskıyı attı.

DAKİKA 6'DA PERDEYİ AÇTI

Beşiktaş ta suskunluk bozuldu, Orkun Kökçü "merhaba" dedi! Golü attı, Sergen Yalçın a koştu 1

Mücadelenin 6. dakikasında rakip kalecinin yanlış pası sonrası rakip fileleri havalandıran Orkun, Beşiktaş formasıyla çıktığı maçlarda ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Orkun Kökçü bu golle siftah yapmış oldu.

SOLUĞU SERGEN YALÇIN'IN YANINDA ALDI

Beşiktaş ta suskunluk bozuldu, Orkun Kökçü "merhaba" dedi! Golü attı, Sergen Yalçın a koştu 2

Orkun Kökçü'nün golünden sonra yaşananlar ise tribünlerden büyük alkış aldı. Golü atar atmaz kulübeye koşan milli futbolcu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sarılarak sevincini hocasıyla paylaştı. Bu görüntü, takım içindeki uyumu ve hocasına olan güveni gözler önüne serdi.

