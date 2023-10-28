Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk'ten sürpriz karar! Resmen açıkladı "Aday değilim"

Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk yaptığı açıklamayla başkanlığa aday olmama kararı aldığını açıkladı.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Tevfik Yamantürk açıklamasında "10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim."





