İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedeni!

Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulunun, başarılı kalecinin takımda oluşturduğu negatif olayları tek tek inceleyerek kararını verdiği belirtildi.

Siyah beyazlı takıma büyük umutlarla getirilen Tolga Zengin'in Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden, antrenmana, deplasmanlardan, kamplara ve maçlara kadar tüm hareketlerini kontrol altına alan Başkan Fikret Orman ve yönetimin topladığı bilgiler doğrultusunda masaya yatırıldı ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile konuşularak kadro dışı kararı alındı. Başkan Fikret Orman, kulüp içi çalışanlarında şahit olduğu olayları toparlayarak Tolga Zengin'in kadro dışı kalmasının yapılan araştırmalar sonucunda yönetim kurulunda oy birliği ile alınmasına neden oldu.

İŞTE TOLGA ZENGİN'İN KADRO DIŞI KALMA NEDENLERİ:

1- Kaptanlık görevi verilen Tolga Zengin'in kadroyu toparlaması ve birliktelik sağlanması beklenirken kaptana dayalı düzeni yerleştirmeye çalışması

2- Beşiktaş'ın Avrupa Kupasında Norveç takımı Sarpsborg takımı ile yapılacak maçtan 2 saat önce teknik direktör Şenol Güneş'e gelerek belinin ağrıdığını ileri sürerek oynamak istememesi. Güneş'in ise "Ben sana inandım ve güvendim. Nasıl böyle bir bahane ile karşıma gelirsin" şeklinde tartışma yaşamaları.