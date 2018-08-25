Beşiktaş'ta Tolga Zengin ve Jeremain Lens Antalyaspor maçında forma giyemeyecek!

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacak olan Beşiktaş'ta kaleci krizi yaşandı. Tolga Zengin'in sakatlanması sonrasında genç kaleci Utku Yuvakuran'a görev düştü. Tolga Zengin kadrodan çıkartılırken, genç file bekçisi Utku'nun kaleyi koruması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens de sakatlığı nedeniyle Antalyaspor'a karşı takımdaki yerini alamayacak.
Loris Karius transferinin resmen açıklanmasına rağmen, oyuncu henüz imzayı atmadı ve sağlık kontrollerinden geçmedi. Alman file bekçisinin lisansı yetişse bile kaleyi Utku'nun devralması daha yüksek bir ihtimal.
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