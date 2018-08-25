SPOR

Beşiktaş'ta Tolga Zengin ve Jeremain Lens Antalyaspor maçında forma giyemeyecek!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.08.2018 22:27 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi sakatlık şoku yaşandı. Tolga Zengin'in idmanda sakatlık yaşaması sonrasında kalecilik görevini Utku Yuvakuran devralacak. Jeremain Lens de sakatlığı nedeniyle Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin ve Jeremain Lens Antalyaspor maçında forma giyemeyecek!

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacak olan Beşiktaş'ta kaleci krizi yaşandı. Tolga Zengin'in sakatlanması sonrasında genç kaleci Utku Yuvakuran'a görev düştü. Tolga Zengin kadrodan çıkartılırken, genç file bekçisi Utku'nun kaleyi koruması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens de sakatlığı nedeniyle Antalyaspor'a karşı takımdaki yerini alamayacak.

Loris Karius transferinin resmen açıklanmasına rağmen, oyuncu henüz imzayı atmadı ve sağlık kontrollerinden geçmedi. Alman file bekçisinin lisansı yetişse bile kaleyi Utku'nun devralması daha yüksek bir ihtimal.

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!
Loris Karius'a Dejan Lovren'den destekLoris Karius'a Dejan Lovren'den destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tolga zengin Jeremain Lens

En Çok Okunan Haberler

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

MAÇ ÖZETİ | Shandong Luneng 1 - 4 Guangzhou Evergrande (Talisca gol izle)

MAÇ ÖZETİ | Shandong Luneng 1 - 4 Guangzhou Evergrande (Talisca gol izle)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!

Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Tolga Zengin ve Jeremain Lens Antalyaspor maçında forma giyemeyecek!

Beşiktaş'ta Tolga Zengin ve Jeremain Lens Antalyaspor maçında forma giyemeyecek!

Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!

Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!

Loris Karius'a Dejan Lovren'den destek

Loris Karius'a Dejan Lovren'den destek

Negredo'da flaş gelişme

Negredo'da flaş gelişme

Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.