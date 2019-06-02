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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Gözler Abdullah Avcı'da

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.06.2019 13:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları için de gaza basıldı. CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Everton'ın 10 numarası Nikola Vlasic için girişimler başlayacak. Transferde bir diğer öncelik ise kaleci.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Gözler Abdullah Avcı'da

Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren ve Adem Ljajic'in de satın alma opsiyonunu kullanarak bu futbolcunun bonservisini alan Beşiktaş, Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veriyor.

Shinji Kagawa'nın sözleşmesinin bitmesinin ardından gitmesiyle birlikte 10 numara bölgesine transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Everton'ın 10 numarası Nikola Vlasic'i gündemine aldı. Hırvat Milli Takımı forması da giyen 21 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başlayacak olan Beşiktaş, bu futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezon Rus ekibinde forma giyen ve 30 Haziran'da kiralık sözleşmesi bitecek olan genç futbolcu, CSKA formasıyla lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 31 maçta 8 gol atıp 7 asist yapmıştı.

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Geçtiğimiz sezonun en çok tartışılan isimlerinden olan Alman file bekçisi Loris Karius'a Almanya'dan bazı tekliflerin olması sonucu gözler Liverpool'a çevrildi. Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı bulunan Karius'un satılması halinde kaleci transferi için kolları sıvayacak olan Beşiktaş, eski file bekçisi Fabri'yle ilgileniyor. Premier Lig'de küme düşen Fulham'da forma şansı bulamayan ve mutsuz olan Fabri'yle görüşen yöneticiler, ekonomik açıdan uygun bir zemin bulunması halinde bu transferi tamamlayacak. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda hareket edecek olan yönetim; kaleci, sol bek, sağ bek, orta saha ve forvet takviyesi yapacak. (İHA)

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Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklamasıAbdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması
Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'taAbdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta
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