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Beşiktaş'ta transfer hedefi Okereke

02.08.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Club Brugge'den ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki Nijeryalı forvet David Okereke'yi transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'ta transfer hedefi Okereke

Beşiktaş 'ta forvet bölgesi için çalışmalar devam ediyor. Siyah-Beyazlıların gündemine son olarak Club Brugge'den ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki Okereke girdi.

GALATASARAY'A KARŞI OYNAMIŞTI

Hollanda basınından Het Nieuwsblad'ın paylaştığı bilgiye göre Beşiktaş, Nijeryalı forvet David Okereke'yi transfer etmek istiyor. 1997 doğumlu oyuncu iki sezondur Club Bruge forması giyiyor. Önceki sezon şampiyonluk yaşayan Okereke, Galatasaray'a karşı da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında forma giymişti. Okereke, Belçika ekibinde 71 maçta 17 gol attı.

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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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