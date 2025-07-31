Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk rövanşı öncesi ayrılık geldi! Semih Kılıçsoy Cagliari yolcusu...

Beşiktaş’ta gözler UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk rövanşına çevrilmişken, Semih Kılıçsoy konusunda hareketlenme oldu. İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Milli golcü Cagliari’nin yolunu tutuyor.

KULÜPLER ANLAŞTILAR!

İtalyan ekibi Cagliari, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş ile anlaştı. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İtalya’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Yıldız oyuncunun 12 M€ satın alma opsiyonu ile kiralandığı iddia edilirken, Beşiktaş’ın transferden 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay alacağı öğrenildi.