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Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk rövanşı öncesi ayrılık geldi! Semih Kılıçsoy Cagliari yolcusu...

Beşiktaş’ta UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk rövanşı öncesi Semih Kılıçsoy’dan ayrılık haberi geldi. Cagliari genç oyuncu için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk rövanşı öncesi ayrılık geldi! Semih Kılıçsoy Cagliari yolcusu...
Burak Kavuncu
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş’ta gözler UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk rövanşına çevrilmişken, Semih Kılıçsoy konusunda hareketlenme oldu. İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Milli golcü Cagliari’nin yolunu tutuyor.

KULÜPLER ANLAŞTILAR!

Beşiktaş ta UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk rövanşı öncesi ayrılık geldi! Semih Kılıçsoy Cagliari yolcusu... 1

İtalyan ekibi Cagliari, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş ile anlaştı. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İtalya’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Beşiktaş ta UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk rövanşı öncesi ayrılık geldi! Semih Kılıçsoy Cagliari yolcusu... 2

Yıldız oyuncunun 12 M€ satın alma opsiyonu ile kiralandığı iddia edilirken, Beşiktaş’ın transferden 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay alacağı öğrenildi.

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