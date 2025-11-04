Beşiktaş'ta üst üste sakatlıklar! 5 isim idmana çıkmadı, kulüpten açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından bugün gerçekleştirilen idmana beş futbolcunun katılmadığını açıkladı.

5 İSİM YOK

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Emirhan Topçu'nun hamstringde gerginlik, Vaclav Cerny ve Rafa Silva'nın kalf bölgesinde ağrı ve sertlik, Necip Uysal'ın sol dizinde pes anserinus bursiti olduğu açıklandı.

Öte yandan Gabriel Paulista'nın annesinin rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'ya gittiği belirtildi.

Cerny'nin Antalyaspor maçına yetişmesi beklenirken, Rafa Silva'nın durumunun belirsiz olduğu öğrenildi. Emirhan Topçu cezalı olduğu için Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Gabriel Paulista Antalyaspor maçı öncesi Türkiye'ye dönecek ve maç kadrosunda yer alacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI...

"A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır.

Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.

Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır."