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Beşiktaş'ta Utku sakat sakat oynadı, geçer not aldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.11.2020 10:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’nun kırmızı kart cezası sonrasında gözler Utku’ya çevrilmişti. Adale sakatlığı bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.

Beşiktaş'ta Utku sakat sakat oynadı, geçer not aldı

Beşiktaş’ta 23 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran, Başakşehir mücadelesinde sakatlığına rağmen forma giydi. Ersin Destanoğlu’nun Gaziantep deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında kaleyi devralan Utku, adale sakatlığı nedeniyle hafta içini yoğun tedavi programıyla geçirdi.

Kulüp doktorlarının iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiği Utku, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.

Maç boyunca iyi bir performans gösteren Utku, özellikle karşılaşmanın 53. dakikasında Demba Ba’nın kale sahası içinden yaptığı vuruşta iyi bir refleks göstererek gole izin vermedi. 81. dakikada Gulbrandsen’in uzaktan çektiği şutta gole engel olamayan Utku, buna karşın maç boyunca iyi bir performans sergiledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ÖZET |Beşiktaş 3-2 BaşakşehirÖZET |Beşiktaş 3-2 Başakşehir


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