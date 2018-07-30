Beşiktaş'ta Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshediliyor!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan çok uzun bir süredir ayrı kalan ve iyileşme konusunda da henüz beklenen noktaya gelemeyen Veli Kavlak ile geldiği günden bu yana teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Aras Özbiliz'le yollar sonunda ayrılıyor.
Beşiktaş iki oyuncunun da sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme kararı alırken kısa süre içinde iki isme de bildirimde bulunulacağı öğrenildi.
İki oyuncunun da bonservislerinin verileceği belirtilirken FIFA'lık olma durumuna karşı ise iki isimle de karşılıklı konuşulacağı ve geçmişe dönük alacaklarının eksiksiz ödeneceği belirtildi.
Kartal'la sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Veli Kavlak'ın maaşı 1 milyon 700 bin Euro olurken Aras Özbiliz ise senelik 1.2 milyon Euro kazanıyordu. (Habertürk)
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