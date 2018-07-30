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Beşiktaş'ta Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshediliyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.07.2018 15:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve hiçbir kulübün talip olmadığı Aras Özbiliz ve Veli Kavlak'ın sözleşmeleri kulüp tarafından tek taraflı feshedilecek.

Beşiktaş'ta Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshediliyor!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan çok uzun bir süredir ayrı kalan ve iyileşme konusunda da henüz beklenen noktaya gelemeyen Veli Kavlak ile geldiği günden bu yana teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Aras Özbiliz'le yollar sonunda ayrılıyor.

Beşiktaş iki oyuncunun da sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme kararı alırken kısa süre içinde iki isme de bildirimde bulunulacağı öğrenildi.

veliaras

İki oyuncunun da bonservislerinin verileceği belirtilirken FIFA'lık olma durumuna karşı ise iki isimle de karşılıklı konuşulacağı ve geçmişe dönük alacaklarının eksiksiz ödeneceği belirtildi.

Kartal'la sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Veli Kavlak'ın maaşı 1 milyon 700 bin Euro olurken Aras Özbiliz ise senelik 1.2 milyon Euro kazanıyordu. (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
veli kavlak aras özbiliz Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Aras denilen Ermeni defolup gitmeli bu topraklardan.
HADİLAN ORDAN
çok önceden yapılmalıydı. Geç olsun güç olmasın diyelim
mantıklı işler bunlar..
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