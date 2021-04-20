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Beşiktaş'ta Welinton, Kayserispor maçında yok

20.04.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla 37. haftada oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Welinton, Kayserispor maçında yok

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Welinton cezalı duruma düştü. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maça kart sınırında çıkan Brezilyalı stoper, 49. dakikada Uğur Çiftçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, 37. haftada oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Welinton'un yanı sıra Necip, Rosier, Atiba, Dorukhan ve Larin de sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 resmi maça çıkan 32 yaşındaki stoper, 1 gol atma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
şu adam şu takımda nasıl oynuyor bırak oynamayı kadroya nasıl giriyor aklım hafızam almıyor yazık
hadi baalım oh oh oh
@fenerbahceliemrehan noldu şimdi bizim futbolcularımızın aldığı cezalarımı takıp eder oldunuz yazıkk
Allaha şükür darısı Nskala ve Nkoudoya

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