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Beşiktaş'ta yeni yönetim ilk transferini yapıyor! Samet Aybaba görüştü, prensip anlaşmasına varıldı

28.12.2023 12:42 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta yeni yönetim ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı ekipte genel koordinatör Samet Aybaba, 18 yaşındaki golcüyle yeni kontrat konusunda el sıkıştı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yeni yönetim ilk transferini yapıyor! Samet Aybaba görüştü, prensip anlaşmasına varıldı

Süper Lig'de ara transferin de yaklaşmasıyla temaslarını sıklaştıran ekiplerden Beşiktaş, iç ve dış transferde hareketli saatler yaşıyor. Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen yönetim, genç yıldızıyla el sıkıştı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

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Siyah-Beyazlılar, Hatayspor deplasmanında golünü atan Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini uzatmak üzere harekete geçerken, Samet Aybaba dün 18 yaşındaki forvetin menajeri ile bir araya geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Milliyet'in haberine göre Samet Aybaba, Semih Kılıçsoy ile yeni mukavele konusunda anlaşma sağladı. Buna göre Semih Kılıçsoy ile 2028 yılına kadar geçerli yeni kontrat imzalanacak. Genç forvetin ücretine de ciddi bir iyileştirme yapılacak.

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