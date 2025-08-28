SPOR

Beşiktaş'ta yılın şoku! Lausanne'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapattı

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Lausanne'yi konuk etti. İlk maçta deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönen siyah-beyazlı takım, İsviçre temsilcisini mağlup ederek turnuvaya katılmayı amaçlıyordu. Maçın başından sonuna kadar kötü bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Lausanne'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.

Emre Şen

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile kozlarını paylaştı. 1-1’in rövanşında tek hedefi galibiyet olan olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle Tüpraş Stadı’nda rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyordu. İstenen oyunu ve isteği ortaya koyamayan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa defterini erken kapattı.

YILIN ŞOKU!

Beşiktaş ta yılın şoku! Lausanne ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapattı 1

Beşiktaş, güçsüz rakibi Lausanne'ye yenilerek henüz sezon başında tüm Avrupa kupalarından elenmiş oldu.

"OLE GUNNAR SOLSKJAER İSTİFA" SESLERİ

Beşiktaş ta yılın şoku! Lausanne ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapattı 2

Beşiktaş'ta mağlubiyetlerin sorumlusu olarak gösterilen Ole Gunnar Solskjaer'e maç sonunda 'istifa' tezahüratları yapıldı. Siyah-beyazlılarda Serdal Adalı yönetiminin nasıl bir karar alacağı şimdiden merak konusu oldu.

