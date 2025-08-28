Beşiktaş'ta yılın şoku! Lausanne'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapattı

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile kozlarını paylaştı. 1-1’in rövanşında tek hedefi galibiyet olan olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle Tüpraş Stadı’nda rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyordu. İstenen oyunu ve isteği ortaya koyamayan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa defterini erken kapattı.

YILIN ŞOKU!

Beşiktaş, güçsüz rakibi Lausanne'ye yenilerek henüz sezon başında tüm Avrupa kupalarından elenmiş oldu.

"OLE GUNNAR SOLSKJAER İSTİFA" SESLERİ

Beşiktaş'ta mağlubiyetlerin sorumlusu olarak gösterilen Ole Gunnar Solskjaer'e maç sonunda 'istifa' tezahüratları yapıldı. Siyah-beyazlılarda Serdal Adalı yönetiminin nasıl bir karar alacağı şimdiden merak konusu oldu.