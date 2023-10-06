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Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı sona erdi

06.10.2023 07:55 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Lugano'ya 3-2 yenilen Beşiktaş'ta maçın ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısını sona erdi.

Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı sona erdi

Maçın bitmesine rağmen taraftarların stadı terk etmeyerek yaklaşık 1,5 saat yoğun şekilde protesto ettiği Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, müsabakanın ardından kulüp binasında bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından siyah-beyazlı yönetim herhangi bir açıklama yapmadan stadı terk etti.

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin önce teknik direktör Şenol Güneş'le bir süre özel görüşme yaptığı, Güneş'in stattan ayrılmasının ardından Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin bir toplantı daha gerçekleştirdiği öğrenildi.

Toplantının sonunda herhangi bir karar alınmadığı belirtildi.


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