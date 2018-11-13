SPOR

Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş'ta yardımcı antrenör İlhan Mansız ile kulüp doktoru Sarper Çetinkaya'nın yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga!

Ligdeki son 5 maçında 3 yenilgi bir beraberlik alan Beşiktaş'ta şok bir kavga yaşandı.

Siyah beyazlı takımdaki huzursuzluk teknik ekiple, sağlık ekibi arasında kavgaya kadar vardı. İddialara göre Sivasspor maçından önce Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya ile İlhan Mansız arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

İkili daha sonra yumruk yumruğa birbirine girdi. Orada bulunanlar olaya müdahale ederek, ikiliyi ayırdı. Yönetim de bu olayın kulüp dışına çıkmaması için önlem aldı. (Akşam)

PARTNERMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulunduMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulundu
Beşiktaş'ta forvet hattına operasyon! 3 isim yolcuBeşiktaş'ta forvet hattına operasyon! 3 isim yolcu
Tolgay Arslan alacakları nedeniyle TFF'ye başvurduğu için kadro dışı bırakıldıTolgay Arslan alacakları nedeniyle TFF'ye başvurduğu için kadro dışı bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sarper Çetinkaya ilhan mansız Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Ünlü futbolcuya suikast! Kurşun yağdırdılar

Ünlü futbolcuya suikast! Kurşun yağdırdılar

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. söylesene bize hoca takım niye oynamıyor...
iyiki önelm almışlar :D
kulüp dağıldı durum çok kötü
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Şenol Güneş ile geçmişini arıyor

Beşiktaş, Şenol Güneş ile geçmişini arıyor

Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga!

Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga!

Beşiktaş'ta forvet hattına operasyon! 3 isim yolcu

Beşiktaş'ta forvet hattına operasyon! 3 isim yolcu

Tolgay Arslan alacakları nedeniyle TFF'ye başvurduğu için kadro dışı bırakıldı

Tolgay Arslan alacakları nedeniyle TFF'ye başvurduğu için kadro dışı bırakıldı

Şenol Güneş, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki olaylar nedeniyle ifade verdi

Şenol Güneş, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki olaylar nedeniyle ifade verdi

Beşiktaş’ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı! İşte sebebi

Beşiktaş’ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı! İşte sebebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.