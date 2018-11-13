Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga!

Ligdeki son 5 maçında 3 yenilgi bir beraberlik alan Beşiktaş'ta şok bir kavga yaşandı.

Siyah beyazlı takımdaki huzursuzluk teknik ekiple, sağlık ekibi arasında kavgaya kadar vardı. İddialara göre Sivasspor maçından önce Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya ile İlhan Mansız arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

İkili daha sonra yumruk yumruğa birbirine girdi. Orada bulunanlar olaya müdahale ederek, ikiliyi ayırdı. Yönetim de bu olayın kulüp dışına çıkmaması için önlem aldı. (Akşam)



