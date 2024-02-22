Beşiktaş'taki performansıyla Avrupa'yı peşine takan Semih Kılıçsoy için sıraya girdiler!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy performansıyla adından söz ettirmeye devam ederken, Premier Lig devleri genç yıldız için sıraya girdi.

10 GOLE DİREKT KATKI

Siyah-Beyazlılar'ın altyapısından yetişen Kılıçsoy bu sezon elde ettiği fırsatı iyi şekilde değerlendirirken Süper Lig'de 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek 10 kez skora katkı yaptı.

PREMIER LİG KULÜPLERİ YARIŞIYOR

2024 yılında Beşiktaş'ın en golcü ismi olan ve yaptığı büyük çıkışla Avrupa transfer gündemine de hızlı bir giriş yapan 18 yaşındaki golcü için Premier Lig kulüplerinin sıraya girdiği öğrenildi.





