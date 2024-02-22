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Beşiktaş'taki performansıyla Avrupa'yı peşine takan Semih Kılıçsoy için sıraya girdiler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 14:02 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta gösterdiği muhteşem performansla dikkatleri çekmeyi başaran Semih Kılıçsoy için dev kulüpler sıraya girmiş durumda. 2024 yılında Siyah-Beyazlılar'ın en golcü ismi olan Kılıçsoy'u birçok kulüp radarına aldı. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy performansıyla adından söz ettirmeye devam ederken, Premier Lig devleri genç yıldız için sıraya girdi.

10 GOLE DİREKT KATKI

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Siyah-Beyazlılar'ın altyapısından yetişen Kılıçsoy bu sezon elde ettiği fırsatı iyi şekilde değerlendirirken Süper Lig'de 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek 10 kez skora katkı yaptı.

PREMIER LİG KULÜPLERİ YARIŞIYOR

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2024 yılında Beşiktaş'ın en golcü ismi olan ve yaptığı büyük çıkışla Avrupa transfer gündemine de hızlı bir giriş yapan 18 yaşındaki golcü için Premier Lig kulüplerinin sıraya girdiği öğrenildi.

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