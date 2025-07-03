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Beşiktaş Tammy Abraham transferini resmen açıkladı! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu...

Beşiktaş İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği Tammy Abraham transferini resmen açıkladı. Yıldız oyuncu ile 1+3 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun maaşı kademeli olarak artış gösterecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Tammy Abraham transferini resmen açıkladı! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu...
Burak Kavuncu

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'tan hücum hattına takviye geldi. Siyah-beyazlılar, bonservisi Roma'da bulunan Tammy Abraham'ı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Öte yandan Beşiktaş Tammy Abraham transferini resmen Kap'a bildirdi. Kara Kartal yıldız oyuncuyla 1+3 yıllık sözleşme imzalarken, İtalyan kulübüne bu yıl 2 M€ kiralama bedeli ödeyecek. Kartal gelecek sezon ise 13 M€ zorunlu satın alma opsiyonunu kullanacak.

Tammy Abraham transferinin detayları...

KAPA BİLDİRİLDİ

Beşiktaş Tammy Abraham transferini resmen açıkladı! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu... 1

Beşiktaş yıldız oyuncunun bonservis bedelini 2030 yılına kadar taksitlendirilecek. Kara Kartal golcü futbolcuya 2025-2026 sezonu için 6 milyon euro, 2026-2027 sezonu için 6.5 milyon euro, 2027-2028 ve 2028-2029 sezonu yıllık maaş içinde 7 milyon euro verileceğini açıkladı.

'ÇOK GURURLUYUM'

Beşiktaş Tammy Abraham transferini resmen açıkladı! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu... 2

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Havalimanında açıklamalarda bulunan Abraham şu sözlerle duygularını dile getirmişti...

Abraham ''Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum.'' ifadelerinde bulunmuştu.

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