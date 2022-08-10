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Beşiktaş'tan 4.2 milyon euro kazanıyordu! Adem Ljajic'in yeni takımı ve maaşı şaşırttı...

10.08.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'a 2018 yılında gelen ve taraftarın istediği performansı bir türlü sergileyemeyen Adem Ljajic, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılmış ve çalışmalarına takımdan ayrı şekilde devam etmişti. Siyah - beyazlı kulübün bonuslarla birlikte 4.2 milyon euro'luk maaşından kurtulmak için takımdan göndermek istediği Sırp orta saha oyuncusu kulübün ayrılık talebini reddetmiş ve sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmıştı. Boşa çıkan Ljajic'in yeni takımı ve maaşı çok şaşırttı.

Beşiktaş'tan 4.2 milyon euro kazanıyordu! Adem Ljajic'in yeni takımı ve maaşı şaşırttı...

Beşiktaş'ın 31 Ağustos 2018 tarihinde İtalya Ligi Seire A ekibi Torino'dan kadrosuna kattığı Adem Ljajic, geçtiğimiz sezon ayrılığa yanaşmadığı için kadro dışı bırakılmıştı. Jeremain Lens, Fabrice N'Sakala ve Douglas ile birlikte takımdan ayrı çalışarak sözleşmesini tamamlamıştı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

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Siyah - beyazlı kulüple kontratının sona ermesinin ardından boşa çıkan Adem Ljajic'in yeni takımı belli oldu.

Sırp orta saha oyuncusu, Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor ile sözleşme imzaladı.

AHMET NUR ÇEBİ MAAŞINI AÇIKLADI

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de canlı yayında Ljajic'in yeni takımından kazanacağı maaşı açıkladı.

Çebi'nin ifadeleri şu şekilde;

"Adem Ljajic 200 bin €'ya Bodrumspor'a gitmiş! Nasıl oluyor? Domagoj Vida'yı sevdim ama çok yüksek para alıyordu. Biz böyle işler yapmadık. Alex Teixeira işte. Miralem Pjanic. Pjanic'i 2,5 Milyon €'ya getirdik, sen nasıl Jeremain Lens'e o paraları verirsin?"

BEŞİKTAŞ'TAN 4.2 MİLYON EURO ALDI

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Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4.2 milyon euro kazanan Adem Ljajic'in Bodrumspor'a 200 bin euro'ya imza atması, siyah - beyazlı taraftarlardan tepki çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Adem Ljajic beşiktaş bodrumspor
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