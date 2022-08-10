Beşiktaş'tan 4.2 milyon euro kazanıyordu! Adem Ljajic'in yeni takımı ve maaşı şaşırttı...

Beşiktaş'ın 31 Ağustos 2018 tarihinde İtalya Ligi Seire A ekibi Torino'dan kadrosuna kattığı Adem Ljajic, geçtiğimiz sezon ayrılığa yanaşmadığı için kadro dışı bırakılmıştı. Jeremain Lens, Fabrice N'Sakala ve Douglas ile birlikte takımdan ayrı çalışarak sözleşmesini tamamlamıştı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Siyah - beyazlı kulüple kontratının sona ermesinin ardından boşa çıkan Adem Ljajic'in yeni takımı belli oldu.

Sırp orta saha oyuncusu, Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor ile sözleşme imzaladı.

AHMET NUR ÇEBİ MAAŞINI AÇIKLADI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de canlı yayında Ljajic'in yeni takımından kazanacağı maaşı açıkladı.

Çebi'nin ifadeleri şu şekilde;

"Adem Ljajic 200 bin €'ya Bodrumspor'a gitmiş! Nasıl oluyor? Domagoj Vida'yı sevdim ama çok yüksek para alıyordu. Biz böyle işler yapmadık. Alex Teixeira işte. Miralem Pjanic. Pjanic'i 2,5 Milyon €'ya getirdik, sen nasıl Jeremain Lens'e o paraları verirsin?"

BEŞİKTAŞ'TAN 4.2 MİLYON EURO ALDI

Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4.2 milyon euro kazanan Adem Ljajic'in Bodrumspor'a 200 bin euro'ya imza atması, siyah - beyazlı taraftarlardan tepki çekti.



